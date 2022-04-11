مريم متولي: دوري الطائرة هديتنا لجماهير الأهلي

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عبرت مريم متولي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتحقيق الفوز على سبورتنج، والتتويج ببطولة الدوري.

وأوضحت: قدمنا أداء قويا خلال الموسم لحسم اللقب دون خسارة، ونجحنا في حصد البطولة وإسعاد جماهير الأهلي.

وأشارت إلى أن لاعبات الأهلي قدمن عروضا قوية في مشوار بطولتي الدوري والكأس، ليواصل الفريق تربعه على عرش كرة الطائرة للسيدات، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبات صاحبات الخبرات الكبيرة.

وتابعت: حققنا لقبا مهما للجميع، وهذه البطولة نهديها لجمهور الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني.

واضافت أن الفريق تعرض للإرهاق خلال الفترة الماضية، لكن كان لا بد من التركيز الشديد من أجل الحصول على بطولة تسعد جمهور الأهلي الكبير.

ووجهت مريم متولي الشكر للجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي، الذي بذل جهدا كبيرا معهن حتى حققن بطولتي الدوري والكأس للنادي هذا الموسم.