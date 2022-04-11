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منتخب اليد يدخل معسكر مغلق ويواجه الجزائر وديا

علي البحيري
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 8:41 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 8:41 م

دخل المنتخب الأول لكرة اليد تحت قيادة المدير الفني الاسباني روبرتو جارسيا باروندو في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين في فترة التوقف الدولي بالمركز الأولمبي بالمعادي ، حتى 17 ابريل الجاري في إطار أسبوع التوقف الدولي.

وخلال المعسكر يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب الجزائر حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس 14 أبريل و تقام المباراة الثانية يوم 16 أبريل، و ذلك بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي.

و قد وصلت القاهرة اليوم بعثة منتخب الجزائر و التى تضم 26 فردا، حيث يبدأ المنتخب الجزائري تدريباته بداية من غدا الثلاثاء بالصالة المغطاة بالمركز الاوليمبى بالمعادي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - احمد هشام سيسة - على زين - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - يحيى الدرع - احمد خيرى - مصطفى خليل - يحيى خالد - احمد الاحمر - محسن رمضان - اكرم يسرى - محمد هشام سند - عمر خالد كاستيلو - ابراهيم المصرى - احمد عادل - شادى محمود خليل - ياسر سيف.

الجدير بالذكر  أن المنتخب  قد واجه منتخب البرازيل في مباراتين وديتين بالقاهرة خلال شهر مارس الماضي و حقق  الفوز في المباراتين بنتيجة 31 - 27 و بنتيجة 32 - 25 ، وتأتي استعدادات المنتخب لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية في نسختها ال25  والتي تستضيفها مصر خلال شهر يوليو من العام الجاري


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