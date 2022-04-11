منتخب اليد يدخل معسكر مغلق ويواجه الجزائر وديا

دخل المنتخب الأول لكرة اليد تحت قيادة المدير الفني الاسباني روبرتو جارسيا باروندو في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين في فترة التوقف الدولي بالمركز الأولمبي بالمعادي ، حتى 17 ابريل الجاري في إطار أسبوع التوقف الدولي.

وخلال المعسكر يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب الجزائر حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس 14 أبريل و تقام المباراة الثانية يوم 16 أبريل، و ذلك بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي.

و قد وصلت القاهرة اليوم بعثة منتخب الجزائر و التى تضم 26 فردا، حيث يبدأ المنتخب الجزائري تدريباته بداية من غدا الثلاثاء بالصالة المغطاة بالمركز الاوليمبى بالمعادي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - احمد هشام سيسة - على زين - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - يحيى الدرع - احمد خيرى - مصطفى خليل - يحيى خالد - احمد الاحمر - محسن رمضان - اكرم يسرى - محمد هشام سند - عمر خالد كاستيلو - ابراهيم المصرى - احمد عادل - شادى محمود خليل - ياسر سيف.

الجدير بالذكر أن المنتخب قد واجه منتخب البرازيل في مباراتين وديتين بالقاهرة خلال شهر مارس الماضي و حقق الفوز في المباراتين بنتيجة 31 - 27 و بنتيجة 32 - 25 ، وتأتي استعدادات المنتخب لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية في نسختها ال25 والتي تستضيفها مصر خلال شهر يوليو من العام الجاري