قال الموسيقار هاني مهنا، إنه «لا يعارض كل أغاني المهرجانات، لكنه ضد أغاني المهرجانات المبتذلة جدًا، التي يحرج من أن يسمعها أمام أولاده»، مؤكدًا أنه لن يقبل غناء أبنائه لأغاني مسفة بصورة مطلقة.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «سابع سما»، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن القليل من أغاني المهرجانات جيد والباقي غير جيد، واصفًا مؤدي المهرجانات حمو بيكا أنه «دمه خفيف وصاحب وجه طفولي».



وأشار إلى أن «حمو بيكا ليس مغنيًا أو مؤديًا أو مطربًا ولكنه مونولوجست جميل»، معقبًا على صورة مطرب الراب ويجز والتي ظهر فيها بإطلالة في السعودية انتقدها البعض: «غناء لا، لكن لا يمكن الشخصية نجبرها على لبس معين».



وعن الإعلامي مفيد فوزي، أكد أنه يحبه لكنه أحيانًا «يعمل سيناريوهات»، مضيفًا: «لم أزعل منه إلا عندما قال عبدالحليم تزوج من سعاد حسني، وهو أمر لم يحدث إطلاقًا، الأمر علمته من حليم نفسه شخصيًا، هو كان يحبها وهي تحبه والعلاقة كانت جميلة جدًا، لكن لم يحدث زواج إطلاقًا».



وأشاد بزوج ابنته الفنان أحمد خالد صالح، قائلًا: «ابني الذي لم أنجبه، والله العظيم بحس إنه غطى غياب تامر، وزاد حبي له عندما فقد والدته، أنا عرفته بعد رحيل خالد صالح، لكن عندما فقد والدته دخل قلبي بشكل غير طبيعي».





