تراجع معدل التضخم في الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% سنويا مقابل ارتفاعه بنسبة 1% خلال الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بمستواه في فبراير الماضي الذي سجل تراجعا شهريا للمؤشر بنسبة 5ر0%.

كما ذكر مكتب الإحصاء أن المؤشر سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 3ر1% سنويا.

وفي بيان منفصل ذكر المكتب أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) استقر خلال مارس الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق، الذي استقر فيه المؤشر أيضا مقارنة بشهر يناير الماضي.

وسجل مؤشر أسعار الجملة تراجعا سنويا بنسبة 6ر1% خلال الربع الأول من العام الحالي.