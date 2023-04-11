أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ179 ألفا و320 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 179 ألفا و320 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و644 دبابة و7 آلاف و38 من المركبات المدرعة و2765 من النظم المدفعية و535 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و282 من أنظمة الدفاع الجوي و307 من الطائرات المقاتلة و293 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و620 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 316 من المعدات الخاصة".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.