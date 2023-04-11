مقتل مؤذن في مشاجرة بمركز بني مزار بالمنيا

لقى مؤذن مسجد مصرعه خلال مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي بني مزار المركزي، تتضمن وصول "أ.ف" 38 عاما موظف بالأوقاف ويعمل مؤذن في مسجد، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالرأس.



بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين مقتل المؤذن خلال مشاجرة مع آخرين جاري تحديدهم وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وسرعة تحديد وضبط المتهمين.

