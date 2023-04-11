حلف الناتو: مستعدون لدعم أمن مولدوفا في حال تلقينا طلبا رسميا

أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جيوانا، استعداد الحلف لدعم مولدوفا، في حال تلقى الحلف طلبا رسميا من سلطات كيشيناو.

وأوضح جيوانا في مقابلة مع قناة "مولدوفا -1"، قائلا: "إذا تقدمت مولدوفا بطلب رسمي لحلف الناتو للحصول على المساعدة لضمان أمنها، فإن الحلف سينظر في هذا الاحتمال في إطار الشراكة القائمة".

وأضاف: "كان هنالك تصريحات متكررة وفي الآونة الأخيرة، حول حاجة مولدوفا لأنظة الدفاع الجوي، وأنظمة الحماية من المسيرات، والحماية السيبرانية، وهذه متطلبات جلية، وحصول مولدوفا على هذه المعدات لحماية أراضيها وسكانها أمر قانوني تماما، فكونك محايدا لا يعني أن تكون ضعيفا عسكريا"، بحسب وكالة روسيا اليوم.

ومن جهتها، صرحت السلطات المولدوفية، في وقت سابق، بأنها ستتطرق إلى موضوع تعزيز وتحديث قدرات مولدوفا الدفاعية، خلال اجتماعاتها ومفاوضاتها مع حلفائها الغربيين، وحلف الناتو.

وفي سياق متصل، أظهرت استطلاعات الرأي العام أن أكثر من 60% من سكان مولدوفا يعارضون تقارب البلاد مع الناتو.