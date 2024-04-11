 الطب العلاجي بدمياط يمر على عدد من المستشفيات خلال أيام عيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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الطب العلاجي بدمياط يمر على عدد من المستشفيات خلال أيام عيد الفطر المبارك

حلمي ياسين
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 6:46 م | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 6:46 م

أجرت فرق إشراف الطب العلاجي بمديرية الصحة في دمياط، على مدار يوم الوقفة وأول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، جولات مرورية على مستشفيات محافظة دمياط.

وأوضح بيان أصدره محمد مسعد فهيم، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أن المرور شمل كلا من مستشفى دمياط العام، مستشفى كفر سعد المركزي، مستشفى حميات دمياط، مستشفى الصدر، مستشفى الزرقا المركزي، مستشفى رمد دمياط، مستشفى فارسكور المركزي، مستشفى رأس البر المركزي، مستشفى عزبة البرج المركزي، مستشفى ميت أبو غالب المركزي، حيث تم متابعة سير العمل بالمستشفيات، و حصر الأعطال و من ثم التواصل مع الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم حصر جميع السلبيات لعرض تقرير مفصل للدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لتحويل المقصرين للشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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