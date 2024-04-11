الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة لتايوان

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة إلى تايوان.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ويتدخل في الشئون الداخلية للصين، ويقوض سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف البيان أن الصين قررت فرض عقوبات على الشركتين الأمريكيتين اللتان تشاركان في مبيعات الأسلحة لتايوان، حيث تتمثل هذه العقوبات في تجميد جميع ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة وأنواع الأصول الأخرى داخل الصين، ومنع المسئولين فيهما من الحصول على تأشيرات أو الدخول إلى الصين.

ويعتبر ملف جزيرة تايوان، الواقعة في شرق آسيا قبالة سواحل الصين، من أكثر القضايا حساسية بالنسبة لبكين، التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وترفض أي محاولة أو تصرف انفصالي يرمي إلى استقلالها عن سلطة بكين.