قالت الفنانة سارة عبدالرحمن، إنها تخوفت من تقديم دور قارئة التاروت بمسلسل «لحظة غضب»، مشيرة إلى أنها حرصت على مذاكرة الشخصية بكل أبعادها.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «on»، مساء الأربعاء: «أكثر حاجة بؤمن بها ربنا، الحاجات التانية (التاروت) دي عارفة إنها موجودة، لكن أنا بخاف بجد.. الحاجات دي بتوترني».



واستوقفت الإعلامية «عبدالرحمن»، قائلة: «أنت ست متعلمة وجميلة ومتفتحة، حد يصدق في الكوتشينة والكلام الفارغ ده؟!».



وردت الفنانة بالقول: «أنا مش بصدق فيها بس بتوتر، خاصة أول يوم تصوير وأنا طالعة المشهد الأسانسير وقف، فقلت إن دي علامة».



وأشارت إلى أن طاقم العمل انتبه لغيابها، مضيفة: «وأنا طالعة من الأسانسير كنت مرعوبة وقعدت أدعي، فالحمد لله إن ربنا طلعني، خاصة إننا وقفنا في الحتة اللي عند الأسمنت، كنت خلاص بين السما والأرض».



مسلسل «لحظة غضب»، من بطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبد الرحمن، وريم خوري، وغيرهم من الفنانين، العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

