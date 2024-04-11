الكرملين: ندعو دول الشرق الأوسط إلى ضبط النفس لتجنب زعزعة استقرار المنطقة

أعلن المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تدعو كافة دول منطقة الشرق الأوسط إلى ضبط النفس في أعقاب الهجوم الإسرائيلي القاتل الذي استهدف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق لتجنب زعزعة استقرار الوضع على نطاق واسع.

وقال بيسكوف للصحفيين، "إننا بلا شك ندعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس".

وأضاف بيسكوف "تعلمون جميعا جيدا أننا قمنا بإدانة الهجمات على مكتب القنصلية الإيرانية. وأعربنا عن إدانتنا الحازمة للهجمات التي تم تنفيذها، والتي انتهكت كافة مبادئ القانون الدولي".

قال بيسكوف "من المهم للغاية اليوم أن يتحلى الجميع بضبط النفس لتجنب زعزعة الاستقرار الكامل للوضع في المنطقة، حيث أنه بالفعل وضع غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به".