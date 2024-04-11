على مدار أيام عيد الفطر المبارك، تحتفل المطارات المصرية بعيد الفطر المبارك مع الركاب و السائحين بتوزيع حلوى العيد والشيكولاتة والهدايا التذكارية.

يأتي ذلك بهدف توفير تجربة لا تُنسى للمسافرين، سواء كانوا قادمين أو في طريقهم إلى وجهات أخرى، أو حتى داخل صالات الرحلات الداخلية.

وهنأ الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، جميع العاملين بالمطارات المصرية بعيد الفطر المبارك، وأصدر تعليماته بانتظام العمل على مدار الساعة بجميع المطارات المصرية، وتيسير الإجراءات لجميع الركاب ومشاركتهم الاحتفال بالأعياد.

تأتي هذه الاحتفالات تزامناً مع ما تشهده المطارات المصرية من نشاط سياحي ملحوظ، وتزايد أعداد الزوار والسياح الوافدين إليها من أنحاء العالم، مع التركيز على تقديم تجربة أصيلة تبرز الغنى الثقافي والتراثي لمصر، إلى جانب العديد من التجارب السياحية الرائعة، والعديد من الخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة.