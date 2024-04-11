التشكيل الرسمي لقمة ميلان وروما في الدوري الأوروبي

يلتقي ميلان الإيطالي مع نظيره روما في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويدخل ميلان مباراة اليوم بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، مالك ثياو، ماتيو جابيا وثيو هيرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، تيجاني ريجنديرز، كريستيان بوليسيتش وروبن لوفتوس تشيك.

الهجوم: رفائيل لياو وأوليفيه جيرو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ماركو سبورتيلو، لابو نافا، سيمون كايير، أليساندرو فلورينزي، دافيد بارتيساجي، يونس موسى، كيفين زيرولي، ، فيليبو تيراتشيانو، ياسين عدلي، لوكا يوفيتش، نوا أوكافور وصامويل شوكويزي.

على الجانب الآخر يدخل روما مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: زكي شيليك، جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينج وليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: بريان كريستانتي، لياندرو باريديس ولورينزو بيليجريني.

الهجوم: باولو ديبالا، روميلو لوكاكو وستيفان الشعراوي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: تامي أبراهام، روي باتريسيو، بيترو بور، دييجو لورينتي، أنجيلينو، ريناتو سانشيز، حسام عوار، توماسو بالدانزي، إيدواردو بوفي، نيكولا زاليفسكي، ريك كارسدورب وجواو كوستا.