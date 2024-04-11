في جنازة شعبية مهيبة ووسط صراخ وبكاء الأهالي كبارا وصغارا، شيع المئات من أهالي قرية هويس العبيد الملاحي التابع لقرية أبو يعقوب بصفط الخمار التابعة لمركز المنيا، جثمان الشاب علاء عبد المنعم (37 سنة)، لقي مصرعه أثناء فض مشاجرة نشبت بين مجموعتين من قرية القرايشة وقرية العبيد.

وشهدت قرية هويس العبيد الملاحي التابع لقرية أبو يعقوب بصفط الخمار التابعة لمركز المنيا واقعة مأساوية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث لقى شاب مصرعه، أثناء فض مشاجرة نشبت بين مجموعتين من قرية القرايشة وقرية العبيد التابعين لمركز المنيا، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتم انتداب مفتش الصحة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان، وجار التحقيق في الواقعة.

ولقي اللواء محمد مصطفي ضبش مساعد الوزير مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع شاب يدعى علاء عبد المنعم (37 سنة) من قرية هويس العبيد الملاحي التابع لقرية أبو يعقوب مجلس قروي صفط الخمار أثناء فض مشاجرة نشبت بين مجموعتين.

وكشفت التحريات الأولية، للمقدم بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، أن الشاب، تدخل لفض المشاجرة التي نشبت وأصيب على إثرها بطلق ناري وتوفى متأثراً بإصابته وتم نقل الجثة للمستشفى، وجار التحقيق من قبل النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.