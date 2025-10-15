كتائب القسام تكشف عن عملية نفذتها ضد قوات الاحتلال قبل نحو شهر شرقي مدينة رفح

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن عملية نفذتها ضد قوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة بتاريخ 18 سبتمبر الماضي.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال تفجير حقل ألغام معد مسبقًا في عدد من المركبات العسكرية من نوع "همر".

وأضافت أن مقاتليها أوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، مشيرة إلى إطلاق النار من بندقية قنص صوب عدد من الجنود المصابين في المكان.

ولفتت إلى أن العملية نفذت في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن المعروف أن مدينة رفح تعرضت لدمار هائل بما في ذلك حي جنينة خلال حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وبدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023، وأوقفها اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه خلال المفاوضات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجرى إقرارها في شرم الشيخ.