مجلس الأمن يدعو إلى رفع العوائق أمام وصول المساعدات لغزة

دعا مجلس الأمن، اليوم الخميس، إلى الرفع الفوري لجميع العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مكررين قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في القطاع.

وأشار أعضاء المجلس، خلال بيان منشور عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إلى إعلان إسرائيل المتعلق بفتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء أسدود لإيصال المساعدات إلى غزة، لكنهم شددوا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة نظرا لحجم الاحتياجات في غزة.

كما شددوا على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذا القرار وبطريقة مستدامة، مكررين مطالبتهم للأطراف بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وتسهيلها وتمكين ذلك على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق بصورة مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل 7 من أعضاء فريق منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

وقالوا إن "هذه الهجمات المروعة" أدت إلى رفع عدد عاملي الإغاثة الذين قتلوا في غزة خلال الصراع الدائر إلى 224 على الأقل، موضحة أن هذا العدد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في أي صراع آخر بالعالم خلال عام كامل.