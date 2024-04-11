المعارضة الليبرالية في كوريا الجنوبية تفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حققت المعارضة الليبرالية في كوريا الجنوبية فوزا ساحقا على حزب "سلطة الشعب" الحاكم بزعامة الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ يون سوك يول في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ويشكل نجاح المعارضة إضعافا كبيرا للرئيس الكوري الجنوبي في مجال السياسة الداخلية.

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا اليوم الخميس، تمكن "الحزب الديمقراطي" بقيادة زعيم المعارضة لي جاي ميونج من تعزيز مكانته كأكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية التي تتألف من 300 مقعد.

وذكرت قنوات فضائية في كوريا الجنوبية، نقلا عن اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الحزب الديمقراطي، إلى جانب الحزب الأصغر التابع له، التحالف الديمقراطي الكوري، سيشغل 175 مقعدا، مما يمنحه الأغلبية المطلقة.

وحصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم والحزب التابع له على 108 مقاعد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، هان دونج هون، أعلن استقالته بسبب نتائج الانتخابات.

وقال هان في سول إنه يريد الاعتذار للمواطنين نيابة عن حزب سلطة الشعب.

ومني المحافظون بزعامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بهزيمة قاسية للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات البرلمانية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وتعهد يون بإصلاح شؤون الدولة.

وكان أكثر من 25ر44 مليون مواطن مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء. وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 67%، وهي أعلى نسبة منذ 32 عاما.