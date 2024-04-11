تدفق التبرعات من كوريا الجنوبية واليابان للإغاثة من زلزال تايوان

تتدفق التبرعات العامة والخاصة من كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب وقوع زلزال مدمر بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل مقاطعة هوالين بشرق تايوان في الثالث من أبريل الجاري، وشعر به السكان في جميع أنحاء تايوان.

وأفاد موقع "فوكوس" التايواني الاخباري، بأن كوريا الجنوبية تعهدت اليوم الخميس بتقديم تبرعات قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، ردا على وقوع أكبر زلزال تتعرض له تايوان منذ ما يقرب من 25 عاما، بحسب وزارة الخارجية التايوانية.

وجاء الإجراء الكوري الجنوبي في أعقاب إعلان اليابان في الخامس من أبريل عن أنها ستتبرع بمليون دولار للمساعدة في جهود الإغاثة.