تباطؤ التضخم في المجر للشهر الرابع عشر

تراجع معدل التضخم في المجر للشهر الرابع عشر على التوالي، فيما يستعد البنك المركزي لدخول مرحلة أبطأ في خفض معدلات الفائدة.

وقال مكتب الإحصاء المجري اليوم الخميس، إن أسعار المستهلك ارتفعت بواقع 3.6% على أساس سنوي في مارس بعد زيادة بواقع 3.7% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعمل المجر على خفض معدل الفائدة منذ نحو عام، رغم أن وتيرة التخفيف تخلفت عن التباطؤ في التضخم بالوضع في الاعتبار المخاطر المرتفعة.

وتشمل تأجيل في التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية مثل الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وكذلك زيادة مخاطر الميزانية في المجر وهو ما زاد من تقلبات العملة.

وفي مارس، ارتفعت الأسعار بالفعل بواقع 0.8% من فبراير، بينما كان معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد تأرجح أسعار الغذاء والطاقة فوق المعدل العام بنسبة سنوية بلغت 4.4 %.