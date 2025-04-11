كلّف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بمتابعة ومراقبة زيادة تعريفة الركوب لعربات الأجرة بالخطوط الداخلية والإقليمية بعد تحريك سعر الوقود من قبل لجنة التسعير.

من جانبه، تفقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا المواقف الموجودة بالمنيا وكذلك محطات الوقود، موجّهًا السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الداخلية وبين المدن والمحافظات وعدم التلاعب بتعريفة الركوب، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأنه لن نسمح لأحد باستغلال المواطنين.

كما قام بوضع لوحات إرشادية وملصقات بمواقف السيارات موضح بها تعريفة الركوب للخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، مؤكدًا على استمرار المتابعة مع المرور، ومن يخالف التعريفة سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية، وكذلك وضع ملصقات على زجاج سيارات الأجرة والتاكسي بمدينة المنيا للتأكيد على التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

ووجّه رئيس المدينة المواطنين بعدم السماح لأحد باستغلالهم أو زيادة التعريفة عليهم، مضيفًا بإرسال الشكوى على أرقام الشكاوى.

وناشد رئيس المدينة المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 - 2320001 086 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة.