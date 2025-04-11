حركة البضائع في ميناء دمياط تسجل أكثر من 23 ألف طن صادرات و حوالي 27 ألف طن واردات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا صحفيًا، أشار فيه، إلى أن الميناء شهد نشاطًا مكثفًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 6 سفن وغادر 14 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 26 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 23,496 طنًا، تضمنت 10,970 طن من مادة الكلينكر، و8,350 طن من اليوريا، و786 طن من علف بنجر، و47 طن من لفف السلك، بالإضافة إلى 3,343 طن من البضائع المتنوعة.

أما حركة الواردات من البضائع العامة، فقد بلغت 27,631 طنًا، شملت 13072 طن من الحديد، و2,939 طن من الخردة، و7195 طن من القمح، و769 طن من خشب الزان، و2,064 طن من الأبلاكاش، إضافة إلى 5003 رأس من الماشية، عبارة عن عجول للتسمين، بإجمالي وزن بلغ 1592 طنًا.

كما أفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام في الميناء بلغ 134,169 طنًا من القمح، بينما بلغ رصيد المخازن التابعة للقطاع الخاص 52,479 طنًا، وفيما يخص حركة القطارات، غادر ميناء دمياط قطاران محملان بـ 2,411 طن من القمح، متجهين إلى صوامع شبرا، كما شهدت حركة الشاحنات الواردة والصادرة من الميناء 6,581 حركة دخول وخروج.