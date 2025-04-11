 منتخب المغرب يتخطى جنوب أفريقيا ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منتخب المغرب يتخطى جنوب أفريقيا ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

الشروق
نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 12:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 12:48 ص

حسم منتخب المغرب تحت 17 عامًا تفوقه أمام نظيره جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا.

وافتتح إسماعيل العود التسجيل لصالح المغرب في الدقيقة الـ13 من زمن المباراة، قبل أن يدرك نيو دانيال التعادل لصالح جنوب أفريقيا بالدقيقة 54.

وأحرز زياد بهاء عبد الحاج، لاعب منتخب المغرب، الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 61 من زمن المباراة، قبل أن يسجل الثالث بالدقيقة 62.

وتأهل المغرب إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار أمام السنغال.


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