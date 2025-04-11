إسرائيل تُفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من غزة تعرّضوا لانتهاكات

أطلقت القوات الإسرائيلية يوم الخميس سراح 10 أسرى فلسطينيين كانت قد احتجزتهم من غزة وأعادتهم إلى القطاع، وقالوا إنهم عانوا من إنتهاكات مستمرة أثناء سجنهم.

وجرى نقل الرجال العشرة، وجميعهم يرتدون بنطلونات وقمصان رياضية رمادية، بالحافلة إلى مستشفى في بلدة دير البلح بوسط قطاع غزة، حيث استقبلهم أفراد عائلاتهم.

وكانوا جميعا قد احتجزوا من شمال قطاع غزة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير هناك قبل وقف إطلاق النار في يناير الماضي. وقالوا إنهم قضوا جزءا من فترة احتجازهم في سدي تيمان، وهو معسكر اعتقال عسكري أصبح سيئ السمعة بسبب إساءة معاملة معتقلي غزة.

وبدا أحد الرجال المفرج عنهم، يدعى فايز أيوب، نحيلا للغاية وكان يمشي بصعوبة، يسنده رجل آخر.

وقال إنه احتجز على يد القوات الإسرائيلية في 6 نوفمبر، مضيفا: "لقد مرت 156 يوما ونحن في عذاب. نحن نتعذب ونتألم".

وقال رجل آخر، هاني أبو شريف، إنهم كانوا يتعرضون للضرب بشكل متكرر، ويجردون من ملابسهم الداخلية، ويجبرون على الوقوف حفاة على الحجارة، مما تسبب في نزيف أقدامهم. وقال إنه لم يسمح لهم بالاستحمام إلا مرة واحدة كل شهر أو شهرين.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش وسلطات السجون إنهما يلتزمان بنصوص القانون في معاملة السجناء ويحققان في الانتهاكات.