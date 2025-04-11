أبو الغيط أمام منتدى أنطاليا: صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف أكبر عائق أمام تسوية الصراع وحل الدولتين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط أن حل الدولتين هو أول صيغة خرجت بها الأمم المتحدة في عام ١٩٤٧ لتسوية الصراع بين العرب واليهود في أرض فلسطين التاريخية، وأنه يظل الى اليوم الحل الوحيد العقلاني والقابل للتطبيق لهذا الصراع الطويل.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن كلمات أبو الغيط جاءت خلال ندوة ضمن فعاليات منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي يشارك في نسخته الرابعة هذا العام بدعوة من الجانب التركي.

وعقدت الندوة تحت عنوان "السلام في الشرق الأوسط: حان الوقت لحل الدولتين" وشارك فيها إلى جانب الأمين العام للجامعة كل من فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، وسيجريد كاج المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام، ومتحدثون من جنوب إفريقيا وفلسطين.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط تحدث مطولا حول مسار تطور الصراع، مؤكدا أن من المهم أن تعرف الأجيال الجديدة كيف وصلنا إلى النقطة الحالية، لأن الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر 2023.

وشدد أبو الغيط على أن صعود اليمين المتطرف في إسرائيل ضيع فرصا كثيرة للسلام، وأن هذا التيار اليميني العنصري يمثل العقبة الأكبر اليوم أمام تسوية الصراع.