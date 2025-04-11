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علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو مع ناديه في ظل تقارير عن قرب انضمامه إلى النادي الأهلي

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الزمالك عليه غلق هذا الملف بشكل كامل وألا يشكو زيزو، مؤكدا أن اللاعب حر في قراره.

وأبدى أديب اتفاقه مع عدم مشاركة زيزو في المباراة الأخيرة لفريقه أمام نادي الجنوب إفريقي التي خسرها الزمالك بهدف نظيف وودع على إثرها بطولة الكونفدرالية.

وقال متحدثًا عن زيزو: «لو كان لعب كانت هتحصل كارثة.. روح الأهلي وربنا معاك وهيفضل الزمالك زمالك والأهلي أهلي».

وتابع: «الأهلي شايف الزمالك مركز شباب لتفريغ المواهب.. نصف فرقة الأهلي بالوزن بقت من الزمالك وفيه حد بيدفع.. اعمل اللي إنتو عاوزينه حتى لو هتاخدوا حسين لبيب نفسه».

وأشار إلى أن زيزو مسئول عن اختياره ومن حق أن يبحث عن المال، متابعًا: «مش عيب إن زيزو اختار الفلوس ومش عيب إن أبوه اختار الفلوس لكن العيب هو الناس متاخدش حقها».

واستكمل: «ملف زيزو انتهى بطريقة بايخة لكن إحنا متعودين على كده في الزمالك.. ومش عاوز حد تاني يقولي الأهلي نادي المبادئ».