 أبو الغيط يؤكد الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يؤكد الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار في غزة

ليلى محمد
نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 1:46 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 1:48 م

شارك أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الإتصال العربية الإسلامية المعنية بغزة، والذي عقد بمدينة أنطاليا التركية.
وشدد أبو الغيط في مداخلته أمام الاجتماع على الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة تدهور الوضع الإنساني الى مدى غير مسبوق بهدف دفع الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول سبل تكوين زخم داخلي ضاغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على المدنيين في غزة، وبهدف منع سيناريو التهجير المرفوض عربيا ودوليا.

وأكد رشدي أن وزراء الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجموعة الاتصال تناولوا الخطوات المقبلة على الصعيد السياسي والدبلوماسي لجهة تجسيد حل الدولتين وتعزيز الدعم له في المجتمع الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمؤتمر الذي يُنتظر أن يعقد في نيويورك في يونيو القادم برعاية سعودية فرنسية مشتركة من أجل دفع حل الدولتين.

وشدد المجتمعون على أهمية اتخاذ فرنسا الخطوة الضرورية والواجبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك يمثل خطوة مهمة على طريق حل الدولتين.


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