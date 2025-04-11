المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي يحذر من التداعيات الاقتصادية إذا أعادت واشنطن فرض الرسوم الجمركية

حذر المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فادليس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، من التبعات الاقتصادية طويلة المدى على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا أعادت واشنطن فرض الرسوم المعلقة على صادرات التكتل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الأربعاء، إن واشنطن ستعلق رسوم خاصة على وارداتها من معظم الشركاء التجاريين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما؛ للسماح بإجراء مزيد من المحادثات مما دفع التكتل لتعليق الرسوم المضادة المخطط لها.

وقال دومبروفسكيس اليوم: "وفقا لأحدث نموذج محاكاة لدينا لتأثير رسوم الولايات المتحدة، يمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح ما بين 8ر0 % و 4ر1 % حتى عام 2027".

وأضاف أن :"التأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي سيكون أقل منه في الولايات المتحدة، ويصل لحوالي 2ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي". إذا تم تطبيق الرسوم الأمريكية بنسبة 20 %.

وأوضح أنه "نظرا لعدم اليقين الاستثنائي وقرارات الرسوم التي تتغير كثيرا، لا يمكن أن تكون نماذج المحاكاة لدينا دقيقة تماما، لكنها تظهر أن الاتجاه العام أن الرسوم تضر بالرخاء ".

ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل لحل عن طريق التفاوض أثناء تعليق زيادات الرسوم على الوارادت.

وكانت فون دير لاين قد أعلنت أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق فرض الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأمريكية لمدة 90 يوما ردا على خطوة مماثلة أعلنتها الولايات المتحدة.

وقالت فون دير لاين "نريد أن نعطي المفاوضات فرصة".

وأضافت فون دير لاين "إذا لم تكن المفاوضات مرضية، سنقوم بتفعيل تدابيرنا المضادة".

وقالت فون دير لاين إن "العمل التحضيري لاتخاذ تدابير مضادة إضافية لا يزال مستمرا. وكما قلت سابقا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، أمس الأول الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأمريكية، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم التي تم فرضها منذ نحو شهر.

وأكد الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مرارا وتكرارا رغبته في التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، قالت فون دير لاين إنها ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق فرض "رسوم جمركية متبادلة" جديدة على معظم الدول لمدة 90 يوما لإتاحة المجال أمام المفاوضات.

وقالت فون دير لاين "إنها خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي".