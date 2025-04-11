أردوغان: علاقاتنا بواشنطن ستزدهر بفضل صداقتنا الوثيقة مع ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته في أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة ستزدهر بكافة المجالات بفضل الصداقة الوثيقة التي تجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال الافتتاح الرسمي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، والذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وقال الرئيس التركي: "واثق أن علاقاتنا مع الولايات المتحدة ستزدهر بكافة المجالات خلال ولاية ترامب الثانية بفضل صداقتنا الوثيقة معه".

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتحقيق هدف 100 مليار دولار في التجارة مع حليفتها وشريكتها الاستراتيجية الولايات المتحدة.