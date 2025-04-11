قوة مشاة إسرائيلية تقتحم إحدى المتنزهات جنوب لبنان

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اقتحمت قوة مشاة إسرائيلية قبل ظهر اليوم الجمعة، متنزهات بلدة الوزاني في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، بأن قوة مشاة إسرائيلية اجتازت الحدود ودخلت إلى متنزهات الوزاني، كما تم رصد تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الجمعة بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء

بنت جبيل في جنوب لبنان تعرض صباح اليوم الجمعة، لسقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي.

كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط جنوبي لبنان، وتقوم بإطلاق النار على السكان.