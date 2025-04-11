استمرار موجة الطقس البارد في الأقصر مع وجود نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة

تشهد الأقصر اليوم، الجمعة، استمرار موجة الطقس البارد التي بدأت منذ أمس، الخميس، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير مقارنةً مسجلة فارقًا يصل إلى 14 درجة مئوية، إذ سجلت العظمى الأربعاء الماضي 42 درجة مئوية، وانخفضت أمس إلى 28 درجة، ثم انخفضت اليوم بفارق درجتين إذ تسجل العظمى 26 درجة بينما تسجل الصغرى 10 درجات.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، إن أجواء اليوم يسودها طقس مشمس مائل للحرارة نهارًا في فترة الظهيرة، بارد ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى، مع نشاط ملحوظ جدًا للرياح، تصل سرعته إلى نحو 34 كيلو مترًا في الساعة، مما يعزز الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف الشامي، لـ"الشروق" أن بعض المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة ستتعرض لهبّات عاصفة مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، دون أي فرص لسقوط أمطار.

ونوه الشامي، إلى أنه يتعين على المواطنين في ظل هذه الأجواء المتقلبة، أن يرتدوا ملابس ثقيلة ليلًا، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة أن تلك الفترات ستشهد انخفاض درجات الحرارة حيث أنه من المتوقع أن تسجل الصغرى 10 درجات مع وجود نشاط للرياح أيضًا يزيد الإحساس بالبرودة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر تلك الموجة الباردة حتى الأحد المقبل لتعاود مرة أخرى درجات الحرارة الارتفاع تدريجيا حتى تلامس الـ40 درجة.