واصل متوسط سعر فائدة التمويل العقاري أجل 30 عاما في الولايات المتحدة تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، في تطور مريح للمشترين المحتملين للمساكن فيما يعتبر موسما تقليديا لشراء المساكن في الولايات المتحدة خلال الربيع.

وتراجع متوسط سعر العائد خلال الأسبوع الحالي إلى 62ر6%، مقابل 64ر6% في الأسبوع الماضي و88ر6% في الأسبوع نفسه من العام الماضي بحسب مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري.

يذكر أن سعر فائدة التمويل العقاري يتراجع منذ وصوله إلى أكثر من 7% في منتصف يناير. وعندما تتراجع فائدة التمويل العقاري تتحسن القدرة الشرائية للمشترين المحتملين.

في الوقت نفسه، استقرت فائدة القروض أجل 15 عاما المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، وانخفض متوسط الفائدة عند مستوى 82ر5% خلال الأسبوع الحالي مقابل 16ر6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب فريدي ماك.

يذكر أن فائدة التمويل العقاري تتأثر بعدة عوامل منها تفاعل أسعار العائد على سندات الخزانة الأمريكية مع قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

ويتبع متوسط العائد على قروض التمويل العقاري أجل 30 عاما، تحركات العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية الذي تستخدمه مؤسسات التمويل كمؤشر لتسعير فائدة قروض المساكن.

وبعد ارتفاعه إلى حوالي 8ر4% في منتصف يناير، تراجع سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية في أغلب الأوقات منذ بداية العام الحالي، وسجل تذبذبا واضحا نتيجة ردود أفعال المستثمرين على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع المستوردة من أغلب دول العالم.

وبعد تراجعه إلى 01ر4% في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية إلى حوالي 5ر4% في صباح أمس الأربعاء. وبعد ظهر اليوم بلغ العائد 36ر4% بعد إعلان قرار الرئيس ترامب مساء أمس تعليق تطبيق الرسوم الشاملة على أغلب دول العالم رغم زيادة الرسوم على السلع الصينية إلى حوالي 145%.