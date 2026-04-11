أمريكا تلغي البطاقات الخضراء لمقيمين مرتبطين بمسئولين إيرانيين

ألغت الإدارة الأمريكية البطاقات الخضراء لمزيد من المقيمين الإيرانيين بالولايات المتحدة المرتبطين بمسئولين إيرانيين حاليين أو سابقين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إنها اتخذت هذا الإجراء ضد سيد عيسى هاشمي وهو مدرس علم نفس في منطقة لوس أنجليس وزوجته وابنه، وكلهم مقيمون شرعيون في الولايات المتحدة ومولودون في إيران.

وأضافت الوزارة في بيان صدر في الوقت الذي تجرى فيه محادثات في باكستان حول إنهاء الحرب، أن سلطات الهجرة احتجزتهم ومن المقرر ترحيلهم.

وقالت، "إن هاشمي هو نجل معصومة ابتكار التي كانت المتحدثة باسم المهاجمين الذين استولوا على السفارة الأمريكية في طهران في 1979 ولاحقا تم ترفيعها لتصبح أول امرأة تتقلد منصب نائب الرئيس في إيران".

ويأتي ذلك بعدما ألغت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي البطاقات الخضراء لابنة شقيق قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية في بغداد في 2020، وابنتها.