السبت 11 أبريل 2026 6:04 م القاهرة
باكستان تؤكد استمرار دورها الوسيط وتثمن مشاركة إيران في محادثات إسلام آباد

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: السبت 11 أبريل 2026 - 4:52 م | آخر تحديث: السبت 11 أبريل 2026 - 4:52 م

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، اليوم السبت، عن تقديره لمشاركة إيران في محادثات إسلام آباد، مؤكدا عزم باكستان الصادق على مواصلة أداء دورها كوسيط للمساعدة في تعزيز الزخم نحو تحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيرانى، محمد باقر قاليباف، وبمشاركة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، بحسب بيان صادر عن الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء، ونقلته وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وحضر الاجتماع من الجانب الباكستاني كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع المارشال سيد عاصم منير، ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقوي.

 


