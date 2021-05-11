جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدء جولة واسعة واستثنائية من الغارات على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء جولة واسعة واستثنائية من الغارات على قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «هذه الساعة يُطلق الجيش جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة، من أجل سلامتكم: ابتعدوا عن أي موقع يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحماس».



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الثلاثاء، أنه قصف 130 هدفا عسكريا في غزة مما أسفر عن مقتل 15 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.



وقُتل عشرون شخصاً على الأقلّ، بينهم تسعة أطفال وقيادي بحركة حماس، في الغارات التي شنّتها إسرائيل على غزّة رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع على أراضيها، في حين دارت في الحرم القدسي اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيليّة ومتظاهرين فلسطينيّين خلّفت أكثر من 500 جريح، في تصعيدٍ للعنف غير مسبوق منذ سنوات.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ أكثر من 520 فلسطينياً أصيبوا بجروح، قسم كبير منهم أصيبوا في أعينهم ورؤوسهم، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط تسعة جرحى على الأقلّ في صفوفها.



وخرجت تظاهرات في العديد من مدن الضفّة الغربية المحتلّة لدعم أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنّ فلسطينيا قُتل ليلاً بالرّصاص على هامش مواجهات دارت مع إسرائيليّين في مدينة اللدّ حيث تمّ إحراق عدد من السيارات.

#عاجل في هذه الساعة يُطلق جيش الدفاع جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع #غزة.



من أجل سلامتكم: إبتعدوا عن أي موقع يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحماس.



وأشهد أني بلغت pic.twitter.com/fmeFplGEEn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021