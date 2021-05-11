بيرهوف يكثف مفاوضاته مع فليك لتدريب المنتخب الألماني

يريد أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أن "يكثف" المفاوضات مع مدرب بايرن ميونخ هانسي فليك الراحل عن الفريق في نهاية الموسم،و المرشح الأبرز ليحل محل يواخيم لوف كمدير فني للمنتخب الألماني عقب نهاية منافسات يورو 2020.

وقال بيرهوف اليوم الثلاثاء في ورشة العمل الإعلامية الخاصة بالاتحاد استعدادا لمنافسات بطولة أمم أوروبا المقبلة "لا يمكن إعلان أي شيء اليوم".

ويبدو أن الأمور تسير بسلاسة من أجل التعاقد مع فليك وأنه "يريد إنهاء كل الأمور قبل بداية أمم أوروبا". ومن المقرر أن تبدأ بطولة أمم أوروبا يوم 11 يونيو.

وقال لوف بالفعل إنه سيرحل من منصبه عقب نهاية بطولة أمم أوروبا التي تأجلت من العام الماضي لتقام هذا الصيف.

وتحدث بيرهوف عن "مفاوضات جيدة" مع فليك، الذي سينهي عقده مع بايرن ميونخ قبل الآون بنهاية الموسم الجاري بدلا من نهايته في 2023.

وكان فليك هو مساعد لوف في قيادة المنتخب الألماني في الفترة من 2006 إلى 2014 قبل أن يفوز بسبعة ألقاب مع بايرن، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني في الموسمين الماضي والحالي.