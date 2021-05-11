رئيس كولومبيا يحذر من أن الاحتجاجات سوف تفاقم من وضع حالات الإصابة بكوفيد-19

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي للصحفيين في بوجوتا إن الاحتجاجات في أنحاء البلاد سوف تفاقم من وضع حالات الإصابة بمرض كوفيد - 19 .

وزادت حركة التنقل واحتشاد الأشخاص عبر البلاد خلال الأيام الماضية الأمر الذي قد يسبب ذروة داخل الذروة " مما يشكل المزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية .

وأضاف دوكي أن متاريس الطرق تضر بالاقتصاد وسوق العمل.

يذكر أن كولومبيا سجلت 495 حالة وفاة بكورونا و17 ألفا و222 حالة إصابة جديدة في التاسع من الشهر الحالي مما يجعل اجمالي عدد الاصابات يصل إلى ثلاثة ملايين والفين و758 وحالات الوفاة إلى 77 ألفا و854.