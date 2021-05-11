الصين تدعو إلى تسليم الأدلة الأممية حول جرائم «داعش» للحكومة العراقية

دعت الصين، فريق الأمم المتحدة المعني بالتحقيق في جرائم تنظيم (داعش) في العراق، إلى تسليم الأدلة التي جمعها للحكومة العراقية حتى يمكن تقديم الجناة إلى العدالة.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "جينغ شوانغ" -في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، إن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت من قبل داعش (يونيتاد) قام بجمع قدر كبير من الأدلة، وإن تسليم الأدلة في الوقت المناسب للحكومة العراقية يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة على صعيد محاسبة الإرهابيين وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379.

وأضاف شوانغ أن الإرهاب يمثل عدوا مشتركا للبشرية، ويتعين على المجتمع الدولي أن يواصل دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وتقديم الإرهابيين إلى العدالة، وتعزيز المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الإرهاب.

كما دعا شوانغ المجتمع الدولي إلى احترام سيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضيه ودعمه في سعيه لمحاسبة الإرهابيين وفقا للقوانين المحلية، مؤكدا تقدير الصين لجهود العراق النشطة لدفع تشريعاته المحلية لمحاسبة إرهابيي داعش السابقين.

وتابع شوانغ أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية والأمم المتحدة دعم العراق في التعامل مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب داخل الأراضي العراقية.