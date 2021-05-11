برلين تحث على بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية

طالبت الحكومة الألمانية، بلغاريا بإنهاء عرقلتها لإطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "على الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعوده"، مضيفا أنه يتعين بدء المفاوضات الآن بعد أن استوفت كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية متطلبات الاتحاد الأوروبي الأساسية للمفاوضات، مطالبا بحل المشكلات الثنائية على المستوى الثنائي.

وتعيق بلغاريا مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الدولة المجاورة لها بسبب الخلاف حول التاريخ المشترك جزئيا. ومن بين أمور أخرى، تتهم بلغاريا مقدونيا الشمالية بـ "سرقة التاريخ" وترفض الاعتراف باللغة المقدونية كلغة مستقلة. وتصر بلغاريا أيضا على استخدام الاسم الجديد "جمهورية مقدونيا الشمالية" بالكامل، لأن مقدونيا الشمالية تنتمي إلى بلغاريا كجزء من منطقة مقدونيا الجغرافية.

ويُنظر إلى هذه العرقلة على أنها إشكالية لأن دول البلقان تتودد أيضا إلى دول مثل روسيا والصين وتركيا. وتزداد صعوبة الجهود المبذولة لإيجاد حل بسبب عدم وجود حكومة نظامية في بلغاريا حاليا. وباءت كل المحاولات لتشكيل ائتلاف حاكم هناك بعد الانتخابات النيابية في 4 أبريل الماضي بالفشل. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في يوليو المقبل.