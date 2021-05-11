أوساسونا يفتتح المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني بالفوز على قادش

افتتح فريق أوساسونا منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني بالفوز على ضيفه قادش 3 / 2 اليوم الثلاثاء على ملعب "آل سادار"، وشهدت المرحلة نفسها فوز ديبورتيفو ألافيس على مضيفه إلتشي 2 / صفر.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد قادش عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لأوساسونا، أنتي بوديمير (الهدفان الأول والثاني) في الدقيقتين 38 و75 وروبرتو توريس في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وسجل هدفي قادش، ايفان سابونجيش وألبرتو كوروسو في الدقيقتين 49 من ضربة جزاء و90 .

وتغلب ديبورتيفو ألافيس على إلتشي 2 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر ويتجمد رصيد إليتشي عند 30 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وسجل هدفي ديبورتيفو ألافيس، خوسي لويس سامارتين ماتو ولويس ريوخا في الدقيقتين 40 و55 .