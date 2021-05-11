سجلت الشركة المصرية للاتصالات صافي ربح بعد الضرائب بلغ 2.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١ (الفترة المالية من ١ يناير والمنتهية في 31 مارس 2021) وبزيادة 62% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء التشغيلي القوي.

وأضافت الشركة - في بيان اليوم - أنه بتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في المخصصات، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة والنمو غير التشغيلي في الأرباح من الاستثمارات، يصل صافي الربح 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 77% خلال فترة المقارنة المذكورة آنفا.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بالنمو المتميز في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 37% وساهمت بنسبة 66% في النمو في إجمالي الإيرادات.

وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 7%، وزادت أعداد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، ومشتركي المحمول بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قوي قدره 39% نتيجة لنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد للتكاليف.

وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 80٪ على أساس سنوي و33٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.4 مليار جنيه مصري.

ومثلت النفقات الرأسمالية نسبة 14% من إجمالي الإيرادات المحققة، بينما مثلت النفقات الرأسمالية المدفوعة 5.7 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى دفع القسط الأول من الترددات الجديدة.

وسجل صافي الدين مبلغ 19،8 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1،5 مرة مقارنة بـ 1،6 مرة بنهاية عام 2020، وانخفض معدل الفائدة ليصل إلى 5,7% مقارنة بـ 7،4% في الربع الرابع من عام 2020.