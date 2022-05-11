محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري الأسبوعي مع القيادات التنفيذية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، ومن أهمها الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد مجزر سوهاج العمومي، والمقرر الانتهاء منه خلال يونيو القادم، بطاقة استيعابية 200 رأس ماشية، حيث وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع، والمتابعة اليومية لتقدم نسب التنفيذ.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق الجارية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق مع مديرية الطرق؛ لإزالة كافة المعوقات وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، والتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وإدارة مرور سوهاج؛ لتشغيل موقف الغريزات الجديد.

وفيما يخص حملات المرافق، وجه الفقي بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، وشرطة المرافق؛ لتكثيف الحملات بكافة مراكز المحافظة، وإزالة الإشغالات؛ لتيسير الحركة المرورية بالشوارع والميادين العامة.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع بالهيئات والمصالح الحكومية، حيث تم تركيب 757 عدادا من إجمالي 1210 عدادات، بالتنسيق بين الوحدات المحلية، وشركة المياه، كما تم مناقشة موقف تأهيل وتبطين الترع والمصارف، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال، خاصة الترعة المتاخمة للطرق المدرجة في خطة الرصف.

وتطرق لمناقشة موقف توريد الأقماح بالشون والصوامع، وآليات منح التصاريح اللازمة لحركة تداول الأقماح، وشدد المحافظ على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على عمليات نقل وتداول الأقماح، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية، وإدارة المرور، موجها باعتماد نموذج موحد يتم تعميمه لضبط حركة تداول الأقماح عبر المعديات النيلية.