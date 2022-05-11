أبو الغيط يعزي قناة الجزيرة في وفاة شيرين أبو عاقلة ويحمل إسرائيل مسؤولية الجريمة المفجعة

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة» برصاص إسرائيلي، مؤكداً أن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام، لا ينبغي السماح بمرورها مر الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً.

وأعرب عن تعازيه لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي، الذي أصيب مع الفقيدة.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن الأمين العام، تأكيده أن الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال، الذي درج علي ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن هذه الجريمة المُفجعة، ومشدداً على ضرورة معاقبة مرتكبيها الآثمين.

واعتبر الأمين العام أن "اسم الشهيدة «أبو عاقلة» سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي، الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم أجمع".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وقال الزميل المصاب سمودي لوكالة الأنباء «وفا»، إنه كان يتواجد برفقة الزميلة أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره، واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على «أبو عاقلة»، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.