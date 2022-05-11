نمو الوظائف في كوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي للشهر الـ 14 على التوالي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية حققت نموا في الوظائف للشهر الـ 14 على التوالي خلال أبريل الماضي وسط تمديد زخم الانتعاش الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمي المتزايد.

وبلغ عدد العاملين في كوريا الجنوبية 08ر28 مليون عامل خلال الشهر الماضي بزيادة قدرها 865 ألفا عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع عدد الوظائف الجديدة خلال نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بالعدد المسجل في آذار/مارس الماضي وكان 831 ألف وظيفة، كما أنه الأكبر لشهر نيسان/أبريل من أي عام منذ 2000.

وقالت المسؤولة الكبيرة في هيئة الإحصاء كونج مي-سوك للصحفيين إن انتعاش الوظائف استمر حيث ظلت الصادرات قوية وتحولت المزيد من الصناعات إلى العمليات التجارية غير المتصلة.

ويسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية لكنه يواجه حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وتشديد مجلس الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية.

وأشارت البيانات إلى التحسينات الشاملة في سوق العمل لكن التوظيف في الخدمات الشخصية مثل مرافق الإيواء، والمطاعم انخفض وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت البيانات إن نصف الوظائف المضافة في نيسان/أبريل الماضي قادتها أيضا زيادة في الوظائف التي رتبتها الدولة لكبار السن.