أياكس يتوج بالدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه

توج فريق أياكس أمستردام بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم في الموسم الحالي للمرة الـ36 في تاريخه، حيث حسم فوزه بالبطولة رسميا قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وحقق أياكس فوزا كبيرا 5 / صفر على ضيفه هيرنفين، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة، التي أسفرت أيضا عن فوز أيندهوفن 3 / 2 على ضيفه نيميجن.

ورفع أياكس رصيده بهذا الانتصار إلى 82 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي أيندهوفن، قبل لعب المرحلة الأخيرة، في حين توقف رصيد هيرنفين عند 38 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب (يوهان كرويف أرينا) بالعاصمة الهولندية، أنهى أياكس الأمور "عمليا" من الشوط الأول الذي شهد تسجيله 3 أهداف، حيث افتتح الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله ستيفن بيرجيوس الهدف الثاني في الدقيقة 33، فيما تكفل الإيفواري سيباستيان هيلر بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، واصل أياكس تفوقه في اللقاء، ليحرز بريان بروبي الهدف الرابع في الدقيقة 85، فيما أنهى المكسيكي إدسون ألفاريز مهرجان أهداف الفريق المضيف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90.

وعلى ملعب (فيليبس)، حقق أيندهوفن فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه نيميجن.

وتقدم أيندهوفن بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق ريتسو دوان وإيريك جوتيريز وإيران زاهافي في الدقائق 26 و36 و61 على الترتيب، قبل أن يستغل الفريق الضيف حالة الهدوء التي انتابت منافسه، ليحرز هدفين عبر ميكيل ديولاند وجوناثان أوكيتا في الدقيقتين 66 و72 من ركلة جزاء على التوالي.

وتجمد رصيد نيميجن بتلك الخسارة عند 38 نقطة في المركز الثامن.