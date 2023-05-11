وفاة فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص إسرائيلي أمس في جنين

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توفى شاب فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي يوم أمس خلال مداهمته جنين في شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا (30 عاما) توفى متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر جراء استهدافه من قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها أمس بلدة قباطية جنوب جنين.

وكان شابان استشهدا أمس في بلدة قباطية وأصيب ثالث بجروح خطيرة قبل أن يتم إعلان وفاته.

من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 18 فلسطينيا فيما تم اقتحام منازل سكنية والعبث بمحتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، أصيب فلسطينيان بجروح برصاص إسرائيلي وتم اعتقال أربعة شبان خلال مداهمة لمخيم نور شمس للاجئين في شرق طولكرم.

كما أصيب شابان فلسطينيان بجروح متوسطة واعتقل آخران خلال مداهمة مماثلة لمدينة طوباس، وبلدة طمون.