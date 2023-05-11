وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد التفاف روسيا على العقوبات

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن واشنطن تعتزم اتخاذ اجراءات صارمة ضد قدرة روسيا على الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد غزوها لأوكرانيا.

وقالت يلين، في مقتطفات من تصريحات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية والتي من المقرر أن تدلي بها اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في نيجاتا باليابان، "لأن هذه العقوبات لها تأثير، تحاول روسيا الالتفاف عليها"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت يلين "هذا العام، جزء أساسي من استراتيجيتنا يتمثل في اتخاذ مزيد من الإجراءات لعرقلة محاولات روسيا الالتفاف على عقوباتنا".

وتحضر يلين في اليابان اجتماعا مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع، حيث تعتزم دفع الحلفاء للمساعدة في تشديد نظام العقوبات.

وقد حددت يلين نهجا من ثلاثة جوانب يركز على تحسين تبادل المعلومات بين الدول المشاركة في العقوبات، والضغط على "الشركات والسلطات القضائية التي نعلم أنها تسمح بالتهرب أو تسهله"، وإغلاق قنوات محددة تستخدمها روسيا "لتجهيز وتمويل جيشها."

ولم تذكر يلين، في المقتطفات، فرض عقوبات على دول لمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات.

وصعدت وزارة الخزانة من تحذيراتها للشركات بالفعل هذا العام بشأن المعاملات التي يمكن أن تساعد روسيا على التهرب من العقوبات الغربية.

ويناقش الاتحاد الأوروبي أيضا آليات جديدة تستهدف الدول الثالثة التي يعتقد أنها لا تفعل ما يكفي لمنع روسيا من الحصول على السلع المحظورة.

وارتفعت شحنات البضائع إلى روسيا مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة وغيرها من التقنيات من دول من بينها كازاخستان والإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.