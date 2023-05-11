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الأهلي يواجه الترجي بالقميص الأسود في رادس

محمود باهي
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 3:39 م

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي اليوم بفندق فريق الترجي بتونس، بحضور مندوبي الناديين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

حضر الاجتماع من الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء.

كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.


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