قال غيث مناف، متخصص في الشأن الأوكراني، إن القوات الأوكرانية بدأت في شن هجمات عسكرية عنيفة في باخموت، وذلك بحسب رئيس قوات «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن.

وتابع مناف، خلال مداخله عبر تطبيق سكاي على قناة «القاهرة الإخبارية»، من فرانكفورت، مساء الخميس، أنه «لم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن مدى قوة الهجوم الأكبر المضاد أو موعده».

وذكر أن «بريجوجن»، قال إن «هناك كتيبة روسية هربت من المنطقة التي يجب عليها حمايتها، وهذا ما أكدته القوات الأوكرانية من تقدمها من 3 إلى 4 كيلومترات في محيط باخموت».

وأضاف أن العملية المضادة الأولى للقوات الأوكرانية التي تمكنت من خلالها القوات من استعادة 80% من مساحة الأراضي الأوكرانية، واليوم يعول الحكومة الأوكرانية بأن هناك هجومًا سوف يقطع الإمداد كاملًا على القوات الروسية ويحتم مواقعها داخل منطقة دونباس.