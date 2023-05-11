فنلندا تقلص مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي



أظهرت بيانات ملاحية نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن فنلندا لم تستورد أي شحنة غاز طبيعي مسال من روسيا منذ النصف الأول من الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى تراجع مشترياتها من الغاز المسال الروسي.

وأشارت بلومبرج إلى أن فنلندا كانت تستورد في العادة شحنة غاز طبيعي مسال صغيرة كل أسبوع أو كل أسبوعين على الأقل، من محطة فيسوتسك الروسية لإسالة الغاز الطبيعي.

في الوقت نفسه، جاءت كل شحنات الغاز المسال الواردة إلى فنلند منذ النصف الثاني من أبريل الماضي من الولايات المتحدة والنرويج وليتوانيا، في حين توجهت صادرات الغاز المسال من محطة فيسوتسك الروسية إلى كل من بلجيكا والسويد.

وقالت شركة جازوم الفنلندية لتوزيع الغاز إن عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال طويلة المدى مع شركة جازبروم الروسية مازالت قائمة.

يذكر أن جازوم تشتري الغاز المسال من عدة مصادر. وتمتلك الشركة بنية تحتية شاملة للغاز الطبيعي بما يسمح لها بخدمة أسواق شمال أوروبا.

وقالت الشركة إنها تشتري الغاز الطبيعي من النرويج ومن دول أخرى عبر محطات الاستقبال في وسط أوروبا ومن روسيا، التي تمثل الجزء الأكبر من مشتريات الشركة الفنلندية من الغاز المسال التي تصل إلى فنلندا مباشرة.