جدّد السفير الأمريكي في تل أبيب توم نيدس، اليوم الخميس، موقف بلاده الداعم للحقوق الإسرائيلية في حق الدفاع عن نفسها خلال العملية العسكرية على قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونشر توم نيدس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»، صباح اليوم الخميس، جدد من خلالها التأكيد على موقف الإدارة الأمريكية من دعم تل أبيب في حق الدفاع عن نفسها خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

Concerned about the continuing rocket launches today. We stand by Israel’s right to defend itself. Working towards a quick deescalation.